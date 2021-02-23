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هواوي تكشف عن هاتف ذكي متطور قابل للطي
مزود بشاشة عرضها 8 بوصات

هواوي تكشف عن هاتف ذكي متطور قابل للطي

2021/02/23
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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هواوي تكشف عن هاتف ذكي متطور قابل للطي ميت إكس 2
المواطن - متابعة

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1 ميت إكس 2:
2 هاتف قابل للطي:

كشفت شركة “هواوي”، يوم أمس الاثنين عن هاتف ذكي جديد قابل للطي مزود بشاشة عرضها 8 بوصات (20 سم) لإظهار براعتها التقنية، لكنها قالت: إنه سيباع في الصين فقط.

ميت إكس 2: 

ويسلط الهاتف الجديد الذي أطلق عليه “ميت إكس 2” الضوء على التحديات التي تواجه “هواوي”، بعد أن قطعت واشنطن عنها الوصول إلى رقائق المعالج الأمريكية وخدمات “جوجل”.

العام الماضي، تراجعت هواوي من العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية الأكثر مبيعًا إلى المركز السادس.

هاتف قابل للطي: 

قالت الشركة: إن الهاتف الجديد، ثالث هواتفها القابلة للطي، يتمتع بصور أكثر وضوحًا وصوتًا أفضل للأفلام والألعاب.

ويعمل الهاتف على شريحة المعالج الأكثر تقدمًا من هواوي، وهي “كيرين 9000”.


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