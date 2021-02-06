هيئة الاتصالات : استمرار استخدام تطبيق توكلنا مجانًا

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار استخدام تطبيق توكلنا مجانًا لكافة المستفيدين دون احتساب تكلفة البيانات.

وقالت الهيئة إنه من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وبالتعاون مع شركات الاتصالات؛ تعلن هيئة الاتصالات عن استمرارية إتاحة استخدام توكلنا مجاناً وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

عودة تطبيق توكلنا للعمل

وكان التطبيق عاد للعمل بعد تعطل مؤقت بسبب خلل تقني كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين.

وأكد توكلنا أنه أصبح يعمل بكفاءة عالية الآن، مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، فيما سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها: خدمة حجز فحص كورونا، خدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وأصبح تفعيل التطبيق أحد الشروط الأساسية لدخول مقار الجهات الحكومية والتجمعات والأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الخاصة في وقت تم فيه تكثيف الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وألزمت الجهات الحكومية منسوبيها ومراجعيها بتفعيل التطبيق للدخول إلى مقارها أو فروعها فيما اشترطت بعض الجهات ضرورة حجز موعد مسبق للحضور وأن يكون الحضور في الحالات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها هذه الجهات لمراجعيها. تطبيق توكلنا يذكر أن عدد المسجلين فيارتفع من 9.7 مليون إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة؛ ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.







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