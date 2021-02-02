هيئة الاتصالات توجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحفيز تفعيل الحلول الرقمية

المواطن - الرياض

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد التميمي، أنه حرصًا على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهت هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.

في سياق آخر، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في وقت سابق عن ارتفاع نسبة انتشار خدمة الجيل الخامس 5G في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد امتداد انتشارها إلى 44 محافظة في مختلف أنحاء المملكة.

خريطة الجيل الخامس:

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات 5G في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات 5G في 41 محافظة، جاءت بعدها شركة موبايلي بـ16 محافظة، وأخيرًا شركة الاتصالات السعودية STC بعد قيامها بنشر خدمة الجيل الخامس في 7 محافظات.

كما كشف تقرير “مقياس” عن خارطة انتشار خدمات 5G في المملكة، حيث تم نشر خدمة 5G في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، إضافةً للمنطقة الشرقية من قبل شركات: زين، موبايلي، الاتصالات السعودية STC، فيما تم نشر شبكة الجيل الخامس في منطقتي حائل والباحة من قبل شركتي زين وموبايلي، بينما انفردت شركة زين بتقديم خدمات الجيل الخامس في مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وعسير، ونجران، وجازان.







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