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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: إيقاف 48 موظفًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير
جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: إيقاف 48 موظفًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير

2021/02/11
الساعة 1:03 مساءً
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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: إيقاف 48 موظفًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 إيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا:
2 تلقي بلاغات مكافحة الفساد:

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، حيث نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1447هـ، وحققت مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية.

إيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا: 

وأعلنت مكافحة الفساد عن إيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا منهم 48 موظفًا من وزارة الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

تلقي بلاغات مكافحة الفساد: 

ودعت الهيئة لحماية المال العام والحفاظ عليه عن المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:
الهاتف المجاني: 980
الموقع الإلكتروني: هنا
البريد الإلكتروني: nazaha.gov.sa @980
الفاكس: 0114420057


‎تعليق واحد

  1. ابو محمد

    وفقكم الله وسدد خطاكم

    ‎رد

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