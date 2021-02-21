هيرنانديز عن مواجهة الأهلي: لا تحتاج لتحفيز

المواطن - مروة نبيل

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شدد المدير الفني الإسباني كارلوس هيرنانديز أن مباراة فريقه الشباب ضد الأهلي لا تحتاج إلى تحفيز، مشيرًا في الوقت ذاته العمل إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الليوث.

هيرنانديز يُعلق على مواجهة الأهلي:

وتحدث هيرنانديز عن مباراة الشباب ضد الأهلي المرتقبة قائلًا: “الفريق متحمس ونوعية المباريات هذه لا تحتاج إلى تحفيز.. اللاعبون لديهم حماس من أنفسهم، وسنعمل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث”.

وعن تأثير خسارة الفريق الماضية ضد الفتح، قال هيرنانديز عبر مقطع فيديو تم نشره على حساب نادي الشباب الرسمي على موقع “تويتر”: “هذه هي كرة القدم، انتصار وخسارة، لابد أن نتعلم ونصحح الأخطاء، ونعمل على تطوير مستوانا بشكل مستمر”.

الشباب ضد الأهلي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتسم مباريات الشباب ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ الشديد والندية، ما يزيد من صعوبة مباراة الغد، ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهات الفريقين السابقة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

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