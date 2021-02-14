واتساب يواجه مشكلة هي الأكبر على الإطلاق

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يواجه تطبيق التواصل الشهير واتساب مشكلة كبيرة، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن رواد تطبيق المحادثة يلجؤون إلى تطبيقات الدردشة المنافسة؛ بسبب المشكلات الكبيرة التي يواجها التطبيق في الفترة الأخيرة.

هروب المستخدمين من واتساب:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، يبدو أن مشاكل واتساب تزداد يومًا بعد يوم، وهذا بعد الإعلان عن الشروط والأحكام الجديدة في أواخر العام الماضي، وتحذير رواد التطبيق الشهير من أن عدم الضغط على زر الموافقة سيتركهم دون الوصول إلى التطبيق، ولهذا بدأ الكثيرون في البحث عن بدائل.

وشهدت تطبيقات مثل تليجرام وسيجنال إقبالًا كبيرًا، ويبدو أن الأمور قد تكون على وشك أن تصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك.

رواد واتساب غير سعداء:

وذكرت تقارير أن رواد واتساب في الهند غير سعداء ولا يشعرون بالرضا عن التغييرات القادمة؛ حيث يفكر الكثيرون في حذف التطبيق تمامًا، فيما كانت الحكومة الهندية صريحة جدًّا بشأن التغييرات القادمة مع إصدار وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات خطابًا يقول: إن التغييرات أحادية الجانب ليست عادلة ومقبولة.

ووفقًا لدراسة تم إجراؤها في الفترة الأخيرة، قال 79% من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع من أكبر مدن البلاد: إنهم يعيدون النظر في استخدام واتساب، بل إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لتطبيق واتساب هو أن 29 بالمائة يخططون بالفعل للتخلي عن التطبيق تمامًا بمجرد دخول الشروط الجديدة حيز التنفيذ في مايو.

وقال 51 في المائة آخرون: إنهم سيظلون يستخدمون واتساب لكنهم سيفكرون في الحد من الرسائل المرسلة عبر النظام الأساسي، وسيفكرون في استخدام بدائل مثل التليجرام أو سيجنال في كثير من الأحيان.

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