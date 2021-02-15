واشنطن: شراكتنا العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة

المواطن - متابعة

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، أمس الأحد: إن واشنطن بعيدة عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفائها بالتزاماتها، مضيفة أن الشراكة العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة.

وأوضحت غريفيث في مقابلة مع “العربية” أن الولايات المتحدة تتشاور مع الشركاء في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريًّا، مؤكدة أن بلادها تتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسيًّا.

الضغط على الحوثي:

كما أشارت إلى أن مبعوث أمريكا لدى اليمن يجري مباحثات لحل الأزمة سياسيًّا، مشددة على أن واشنطن تضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية.

وأكدت الخارجية الأمريكية سعي الولايات المتحدة لوقف الدعم الذي تتلقاه ميليشيا الحوثي من إيران.

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