ورطة لـ مدرب الاتحاد قبل مواجهة الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

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وجد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نفسه في ورطة، وذلك قبل مواجهة الفيصلي بعد غد الثلاثاء.

وأصبح كاريلي مُطالبًا بتحقيق الفوز للعميد بالجولات المقبلة، وتفادي الخسارة، وذلك بسبب تواجد العميد في المربع الذهبي، حيث يفصل بينه وبين الشباب المتصدر ست نقاط فقط.

ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن المدرب كاريلي حيث وجد نفسه مضطرًا لاستبعاد اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز من مباراتي الفيصلي والقادسية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضيق الوقت وتجهيز البديل عائقًا أمام مدرب الاتحاد

ويُعاني غاري رودريغيز من إصابة عضلية بسببها سيغيب عن مباراتي الفيصلي والقادسية بحسب صحيفة “المدينة” مما يعني أن المدير الفني للعميد أصبح مطالبًا بتجهيز البديل أو تعديل خطته ولكن ضيق الوقت يقف عائقًا أمامه.

ويعلم فابيو كاريلي تمامًا أن جماهير العميد لن تقبل بأي تعثر آخر للفريق، بعد الخسارة من ناديي أبها والاتفاق في الموسم الحالي، خاصة أن جماهير الاتحاد تحلم برؤية فريقها بطلًا لدوري المحترفين، بعدما كان يُعاني في الموسمين الماضيين من الهبوط.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية رسالة مُحفزة للبرازيلي فابيو كاريلي ، وذلك بمناسبة احتلال العميد لـ المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

33 نقطة قد تجعل العميد بطلًا للدوري

وغرد أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كاريلي، الدوري يُناديك، أنت مدين لنفسك بأن تُصبح عظيمًا، في كيان عظيم، قم قام حظك، أمامك 33 نقطة تنتظرك”.

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