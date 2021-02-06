ورطة لفريق آرسنال بعد السقوط أمام أستون فيلا

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال في ورطة، وذلك بعد خسارته اليوم السبت أمام نادي أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض الجانرز للخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، حيث خسر بالجولة الثانية والعشرين أمام فريق ولفرهامبتون، ثم سقط اليوم في فخ الخسارة ضد نادي أستون فيلا، مما يُضعف فرص الفريق اللندني في الوصول لمركز أوروبي مؤهل للمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

آرسنال يسقط من جديد بعد سبع مباريات ممتازة:

وبعد أن كان الجانرز حقق نتائج إيجابية في سبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي بواقع الفوز في خمسة لقاءات والتعادل في مباراتين، خسر الجانرز مباراتين متتاليتين ليضعف آماله في المنافسة على مركز أوروبي مؤهل.

وكان اللاعب أولي واتكينز سجل الهدف الوحيد لنادي أستون فيلا في شباك آرسنال بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

الجانرز في مركز لا يليق به:

وبعد الخسارة، أصبح رصيد أستون فيلا 35 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الجانرز عند 31 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أنه تُقام حاليًّا مباراة نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب بيرنلي حاليًّا مع فريق برايتون، بينما سيواجه فولهام نادي ويست هام يونايتد في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، أما مانشستر يونايتد فسيواجه الليلة فريق إيفرتون في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ23.

سيواجه آرسنال في الجولة الـ24 فريق ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل 14 فبراير.







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