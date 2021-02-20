وزارة التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع السادس

المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦ http://youtube.com/dorosien

كما نشرت الوزارة، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والمستوى الرابع والسادس) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم أيضًا جداول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (البرنامج الاختياري) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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