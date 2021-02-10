وزارة التعليم تنفذ أكبر عملية ترقيات تشمل 12283 ألف موظف وموظفة

المواطن - الرياض

أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12283 موظفاً وموظفةً من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة، ووفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية المفاضلة والترشيح.

جهودة وزارة التعليم لتحفير منسوبيها

وأوضحت الوزارة أن عدد الترقيات المعلن عنها يمثل أكبر عدد ترقيات في تاريخها، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة بمنسوبيها من الإداريين والإداريات، وتقديراً لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية، وبما يحفزهم على الإبداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة، بما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة لاستمرار عمليات الترقية وفقاً للضوابط والشروط المعلنة، مبينة أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة تتيح شواغر وظيفية للترقية مستقبلاً، وتعزز من فرص الترقية بشكل منتظم.

معايير المفاضلة للترقيات

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ لحظة الإعلان عن معايير المفاضلة للترقيات تمت تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس، ومراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة والترشيح، وتشكيل عدد من اللجان من قبل صاحب الصلاحية لحوكمة عمليات المفاضلة حتى إصدار قرارات الترقية، مبينة أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن صدرت قراراتهم، وعكس ذلك تباعاً في نظام فارس.







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