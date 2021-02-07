وزير الحج : نفذنا خطة استثنائية دقيقة لفتت أنظار العالم

المواطن - الرياض

أكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن أن الوزارة طورت تطبيق اعتمرنا الذي تم من خلاله إدارة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية وتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية ومتابعة حجز كافة المواطنين والمقيمين لتصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة.

تطبيق اعتمرنا لإدارة الحج والعمرة

وقال وزير الحج في كلمة عن دور التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية في تسهيل العمرة والزيارة، ضمن فعاليات ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا إن المملكة عملت على تنفيذ خطة استثنائية دقيقة لإقامة مناسك حج عام ١٤٤١هـ أعدتها وزارة الحج والعمرة بتنسيق وتكامل مع كافة الجهات المعنية، فتميزت هذه الخطة بالدقة والاحترافية في التنفيذ ليصبح موسم حج العام الماضي محطًّا للأنظار حول العالم أجمع.

ولفت إلى أن المملكة استضافت ما يقارب ٦٠٠ ألف معتمر تواجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالميا وانتشار الجائحة، فحرصت على تأمين كافة سبل الراحة لهم حتى عودتهم لبلادهم بأمان.

إشادة عالمية

وتابع الوزير : يشيد العالم أجمع بما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما تم من توسعات تاريخية في الحرمين الشريفين لتوفير سبل الراحة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام، لافتًا إلى أن الوزارة طورت كذلك المحرك السعودي للحجز المركزي والذي يوفر قاعدة بيانات مركزية لمخزون الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويضمن تقديمها بجودة عالية وفق المعايير العالمية بما يحقق الشفافية والتنافسية المنضبطة تحت رقابة الجهات المعنية.







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