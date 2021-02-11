وزير الخارجية الأمريكي : لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مهاجمة الحوثيين للسعودية

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عبر تويتر :”تحدثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.. السعودية شريك أمني مهم. لن نقف جانبًا بينما يهاجم الحوثيون السعودية”.

Spoke with @FaisalbinFarhan. Saudi Arabia is an important security partner. We won’t stand by while the Houthis attack Saudi Arabia. We remain committed to bolstering Saudi Arabia’s defenses and finding a political settlement to the conflict in Yemen. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 11, 2021

اتصال وزير الخارجية بنظيره الأمريكي

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلينكن أدان خلال حديثه مع وزير الخارجية السعودي هجمات الحوثيين على مطار أبها الدولي، والتي تسببت في حريق محدود بطائرة مدنية كانت على أرض المطار.

وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أجرى اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وقف الأعمال العدوانية الحوثية

وأكد الجانبان ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، فيما أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.







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