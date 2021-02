وزير الخارجية الأمريكي : لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مهاجمة الحوثيين للسعودية

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عبر تويتر :”تحدثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.. السعودية شريك أمني مهم. لن نقف جانبًا بينما يهاجم الحوثيون السعودية”.

Spoke with @FaisalbinFarhan. Saudi Arabia is an important security partner. We won’t stand by while the Houthis attack Saudi Arabia. We remain committed to bolstering Saudi Arabia’s defenses and finding a political settlement to the conflict in Yemen.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 11, 2021