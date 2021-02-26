وزير الخارجية العراقي : “ماكو مقاومة” مطلقو الكاتيوشا إرهابيون

المواطن - الرياض

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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده لا يوجد فيها مقاومة، مشيرًا إلى أن من يطلق صواريخ الكاتيوشا على الأهداف الأمريكية أو الأهداف العراقية هم إرهابيون وليسوا مقاومين.

وزير الخارجية العراقي يحذر الإرهابيين

وأضاف حسين في حوار مع قناة السومرية بث يوم أمس الخميس :” ماكو مقاومة ” في إشارة إلى أنه لا يوجد احتلال ولا يوجد مقاومة تستدعي استهداف

وأضاف حسين في حوار مع قناة السومرية بث يوم أمس الخميس: ” ماكو مقاومة ” في إشارة إلى أنه لا يوجد احتلال، ولا يوجد مقاومة تستدعي استهداف المواقع بالصواريخ.

وتابع أن “العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة”، مبينًا أن “من يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي”، موضحًا أن “إيران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرًا”.

الانتخابات العراقية

وأضاف الوزير العراقي، أن “الحكومة العراقية لم تطلب إشرافًا أمميًا على الانتخابات، وإنما كيفية إيجاد آلية لمساعدة العراقيين ومفوضية الانتخابات”.

وأوضح أن “العزوف الحاصل عن الانتخابات السابقة ك‍ان سببه الفساد والتزوير”، مشددًا بالقول “إذا استمرت صواريخ الكاتيوشا لن يكون هناك مراقبون دوليون على الانتخابات”.

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