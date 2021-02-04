وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية للجوازات

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، اليوم، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.

خدمات جديدة دشنها وزير الداخلية

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

كما دشن سموه خدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد، لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.







شارك الخبر