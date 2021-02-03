وزير الرياضة نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن نسخة 2034

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن شغل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمنصب جديد.

وزير الرياضة يشغل منصبًا جديدًا

وأشار إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي وافق على تعيين وزير الرياضة، نائبًا لرئيس المجلس عن دورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها الرياض 2034.

وتم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي على المدينة المستضيفة للدورة إلكترونيًا، حيث تُنظم الدوحة دورة الألعاب الآسيوية 2030، فيما تحتضن الرياض نسخة 2034.

دورة الألعاب الآسيوية 2034

وتشهد دورة الألعاب الآسيوية في الرياض 2034 مشاركة 10 آلاف و500 رياضي في دورة الألعاب الآسيوية 2034، قادمين من 45 دولة، وسيتنافسون في 42 رياضة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضمت العاصمة الرياض إلى الدول المنظمة لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية، بعدما لتكون المدينة العاشرة التي تستضيف البطولة التي تُقام كل 4 أعوام، حيث تتشابه مع نظام دورة الألعاب الأولمبية، ويحصل الفائز بالمركز الأول على الذهبية، والثانية الميدالية الفضية، والبرونزية للثالث في جميع الألعاب.







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