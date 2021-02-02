وزير الرياضة يوجه كافة الاتحادات والأندية والصالات بتشديد الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في تعميم عاجل اليوم الثلاثاء، كافة الاتحادات والأندية والمنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بضرورة التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، والمساهمة بشكل مباشر في تفعيل كل الوسائل اللازمة التي تسهم في زيادة نسبة الوعي لدى العاملين في الجهات المذكورة، وكافة الممارسين، في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

لا تهاون:

ونوه وزير الرياضة بضرورة تنفيذ كافة البروتوكولات الصحية بشكل فاعل ودون تهاون، ومنها الالتزام باللبس الصحيح للكمامة وتطبيق التباعد وتحميل تطبيق “توكلنا”، وغيرها من التدابير الوقائية اللازمة، وأن يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

جهود كبيرة لوزارة الرياضة:

ويأتي ذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تشارك بها وزارة الرياضة مختلف الجهات الحكومية الأخرى؛ للحد من انتشار الفيروس في هذه الأوقات، من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية بفضل الله عز وجل، ثم الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة هذا الوطن الغالي وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الجائحة.







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