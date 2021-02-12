وزير الرياضة يُعزي عائلة السباح عبدالرحمن الحمدان في وفاته

المواطن - محمد سمعه

قدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، واجب العزاء لأسرة بطل المملكة في السباحة الراحل عبدالرحمن الحمدان، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وزير الرياضة ورئيس هيئة الترفيه يقدمان واجب العزاء

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة بطلنا في السباحة للأولمبياد الخاص، عبدالرحمن حسن الحمدان، رحمه الله، أسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فغرد قائلًا: “صادق العزاء والمواساة في وفاة بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة، ابني عبدالرحمن حسن الحمدان، الذي فارق الحياة الخميس، والعزاء موصول لكافة ذوي الفقيد رحمه الله، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته”.

ووُلد الراحل عبدالرحمن حسن الحمدان في عام 1418 هـ، 1997 ميلاديًا، وكان يُعاني من مرض يُسمى انشقاق بالعمود الفقري حسبما ذكر والده من قبل في تصريحات صحفية.

ألقاب الراحل عبدالرحمن الحمدان

ولُقب عبدالرحمن الحمدان بالعديد من الألقاب مثل قرش الصحراء والمعجزة السعودية وقاهر المياه.







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