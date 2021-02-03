وزير الشؤون الإسلامية يصدر 4 قرارات بتكليفات إدارية

المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ اليوم أربعة قرارات إدارية تقضي بتكليف عدد من القيادات الإدارية في الوزارة والإدارات التابعة لها.

قرارات وزير الشؤون الإسلامية

وتضمن القرار الأول تكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان وكيلًا للمطبوعات والبحث العلمي، فيما يقضي القرار الثاني بتكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي وكيلًا لشؤون الدعوة والإرشاد والشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان وكيلًا مساعدًا لشؤون الدعوة والإرشاد.

وجاء القرار الثالث بتكليف عبدالله بن منصور الخزيم مديرًا عامًا لإدارة تقنية المعلومات، وعبدالرحمن بن محمد الشهري مديرًا مساعدًا لتقنية المعلومات، فيما جاء القرار الرابع بتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة حائل.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزير الشؤون الإسلامية على تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتدوير القيادات الإدارية، للإسهام في إيصال رسالة الوزارة الدعوية والتوعوية.







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