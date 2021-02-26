وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة الشيخ فهد العبدالقادر المتوفى بكورونا

المواطن - الرياض

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في لمسة وفاء ومحبة وتقدير وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، واسى أسرة وذوي المؤذن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الأول؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 90 عامًا قضى منها 50 عامًا مؤذنًا يجلل الأذان بصوته العذب كل يوم بجامع العبدالقادر بسلطانة بالرياض.

وزير الشؤون الإسلامية يعزي نجل الفقيد:

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير آل الشيخ يوم أمس بنجل الفقيد المؤذن، وقدم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، منوهًا بالدور الكبير الذي يقوم به المؤذنون في رفع الأذان بالمساجد وسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه جناته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

من جانبه شكر محمد بن فهد العبد القادر، وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ما أبدى من مشاعر صادقة ومواساة أخوية، مشيدًا بالجهود الكبيرة الذي يبذلها الوزير في خدمة بيوت الله والعناية بها ومنسوبيها، مؤكدًا أن اتصاله بادرة غير مستغربة وخفف الكثير من ألمهم ومصابهم بفراق والدهم، داعيًا الله الرحمة والمغفرة له ولجميع موتى المسلمين.

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