وزير الصحة يُكرم الفائزين بـ جائزة إحسان

المواطن - حسن عسيري - الرياض

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كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الفائزين بـ جائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة؛ وذلك خلال الحفل الافتراضي الذي أُقيم اليوم الأربعاء.

تشجيع وتحفيز:

وأوضح وزير الصحة خلال كلمته أن تجربة المريض تُعد من أهم معايير جودة الرعاية الصحية ومؤشرًا أساسيًا لنجاح المؤسسات الصحية، مبينًا أن وزارة الصحة حرصت على تشجيع وتحفيز ممارسات تجربة المريض وتعزيز ثقافة الرعاية التي تجعل الإنسان محورًا رئيسًا للخدمة حتى يتم فهم احتياجات المستفيدين وتعزيز دورهم وتمكينهم من المشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

جائزة إحسان تعزز الرعاية الصحية:

تجدر الإشارة أن جائزة إحسان هي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز تجربة المريض لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان وجعل المستفيد محورًا للخدمة؛ وذلك من خلال تحفيز المنشآت والموظفين للإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض، وتبني مبدأ الإحسان في الرعاية.

كما تستند الجائزة على قيم أساسية تتمثل بـ “المريض أولًا ” ” التنافس الإيجابي” “روح الفريق ” ” العدالة والشفافية” ” التميز والإبداع” والتي ستُسهم بإذن الله في إحداث تغيير إيجابي في مفهوم الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة مع المستفيدين.

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