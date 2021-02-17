وزير الطاقة: تحديات كورونا لا تزال مستمرة ويجب توخي الحذر

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تحديات كورونا لا تزال مستمرة، داعيًا منتجي النفط الكبار في العالم إلى الاستمرار في توخي الحذر.

وزير الطاقة يؤكد أهمية العمل الجماعي

جاء ذلك في كلمة وزير الطاقة أثناء افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان : هذه الندوة الثلاثية الأطراف هي نتيجة العمل الجماعي المتفاني الذي تقوم به الفرق المتميزة في هذه المنظمات الثلاث، لذلك أود أن أشكر زملاءنا في منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي، على عملهم الدؤوب والتزامهم.

تحديات كورونا

وأضاف وزير الطاقة إنه سيتم استيعاب آثار هذه الجائحة وتجاوزها بأكبر قدر من التماسك والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتلك هي مهمة وأهداف منتدى الطاقة العالمي الأساسية.

وتابع : نحن الآن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه، وعلينا أن نكون شديدي الحذر، فالحذر هو ما تعلمناه من أحداث العام الماضي.

ولفت إلى أن التعديلات التي اتخذتها دول أوبك وحلفاؤها من خارج المنظمة، خففت أثر صدمة جائحة كوفيد 19، معززة أمن الطاقة واستقرار الأسواق.

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