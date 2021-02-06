وزير النقل : إصلاح محطة قطار الحرمين في جدة على نفقة المقاول

المواطن - الرياض

كشف وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن موعد تشغيل محطة قطار الحرمين في جدة مشيرًا إلى تحمل المقاول كافة التكاليف والإصلاحات عقب الحريق الذي شهدته المحطة وتسبب في توقف القطار قبل عدة أشهر.

وقال وزير النقل في تغريدة له عبر تويتر : أرفع أسمى آيات الشكر لقيادتنا الرشيدة على موافقتها الكريمة بإصلاح محطة قطار الحرمين السريع وتحمل المقاول كافة التكاليف، وعمل الشركة المنفذة لإنهاء كافة الإصلاحات قبل موسم الحج القادم. كما سعدت بالوقوف على سير تنفيذ الأعمال، وسنواصل المتابعة لضمان الإنجاز بأعلى معايير السلامة.

وأضاف الجاسر : كما يسرني أن أعلن عن الجاهزية لتشغيل الرحلات بين مكة المكرمة وجدة (عبر قطار المطار)، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وصولاً إلى المدينة المنورة، قبل شهر رمضان المبارك من العام 1442 هـ – بإذن الله.

وتابع وزير النقل إن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة مشيرا إلى أن سعة قطار الحرمين المزدوج تصل إلى 834 راكبًا.

محطات قطار الحرمين السريع

يذكر أن قطار الحرمين السريع بربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بثلاث محطات هي مدينة جدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ويعد أحد أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.







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