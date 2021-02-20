وصفات طبيعية فعالة في علاج السعال

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يمكن أن يكون السعال المستمر أحد أعراض عدد من الحالات، مثل الحساسية أو العدوى الفيروسية أو العدوى البكتيرية، وأحيانًا لا يكون ناتجًا عن أي شيء متعلق بالرئة، ويمكن أن يسبب مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أيضًا السعال.

وحسبما ذكر موقع health line، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في الشفاء وهي:

علاج السعال بالعسل

يعتبر العسل علاجاً قديماً لالتهاب الحلق، ووفقًا لإحدى الدراسات ، يمكن للعسل أيضًا أن يخفف السعال بشكل أكثر فعالية من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على ديكستروميثورفان (DM) ، ويمكن صنع علاج في المنزل عن طريق خلط ما يصل إلى ملعقتين صغيرتين من العسل مع شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون، ويعمل العسل على تهدئة السعال ، بينما يساعد عصير الليمون في تخفيف الاحتقان، ويمكن أيضًا تناول العسل بالملعقة أو دهنه على الخبز كوجبة خفيفة.

بروميلين

هناك دليل طفيف يشير إلى أن البروميلين – وهو إنزيم موجود فقط في جذع وفاكهة الأناناس – يمكن أن يساعد في القضاء على السعال وكذلك تخفيف المخاط في الحلق، وللاستمتاع بأكبر قدر من فوائد الأناناس والبروميلين ، يجب تناول شريحة من الأناناس أو شرب 3.5 أوقية (من أشهر الموازين التي كانت منتشرة في العالم العربي، والأوقية تساوي 201 غرام تقريبا) من عصير الأناناس الطازج ثلاث مرات في اليوم.

هناك أيضًا ادعاءات أنه يمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الجيوب الأنفية ومشاكل الجيوب الأنفية المسببة للحساسية ، والتي يمكن أن تسهم في السعال والمخاط، ومع ذلك ، لا يوجد دليل كافٍ لمصدر موثوق لدعم ذلك، كما أنها تستخدم أحيانًا لعلاج الالتهاب والتورم.

علاج السعال بالنعناع

أوراق النعناع معروفة جيدًا بخصائصها العلاجية، فالمنثول الموجود في النعناع يهدئ الحلق ويعمل كمزيل للاحتقان ، مما يساعد على تكسير المخاط، ويمكن الاستفادة من شرب شاي النعناع أو استنشاق أبخرة النعناع من حمام البخار، ولعمل حمام بخار ، نضيف 3 أو 4 قطرات من زيت النعناع لكل 5 أونصات من الماء الساخن، وضع منشفة فوق الرأس وأخذ نفسًا عميقًا فوق الماء مباشرة.

المارشملو

يُصنع المارشملو أو ما يسمى الخطمي من نبات الثيا أوفيسيناليس ، وهو نبات معمر يزهر في الصيف، وتستخدم أوراق وجذور هذا النبات منذ العصور القديمة لعلاج التهاب الحلق والقضاء على السعال، ولا توجد دراسات واضحة لدعم هذه الادعاءات ، ولكن يعتبر هذا النبات آمنًا بشكل عام، وتحتوي عشبة الخطمي على الصمغ الذي يغلف الحلق ويلطفه.

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