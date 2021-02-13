وصية مؤثرة لامرأة مفقودة توفيت في صحراء ليبيا

المواطن - متابعة

عثرت الأجهزة الأمنية في ليبيا على 8 جثث لسودانيين فُقد الاتصال بهم لأكثر من خمسة أشهر في الصحراء الليبية .

وأظهرت صورة سيارة الضحايا وهي عالقة في الصحراء مع بعض أغراضهم المتناثرة .

وعثرت الأجهزة الأمنية عند انتشال جثة امرأة سودانية على وصيتها، وقالت فيها : “سامحوني أني لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعو لينا بالرحمة وأهدونا قرآن واعملوا لينا سبيل” وكتبت رقم هاتف أخيها وعلقت : “إلى من يجد هذه الورقة”.

وأثارت الوصية تعاطفاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة إبلاغ ذويها بوصيتها، مع الدعوات بالرحمة والمغفرة لها ولباقي المفقودين الذين وافتهم المنية.







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