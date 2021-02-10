وظائف إدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير إدارة الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

– المدير التجاري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، ومسح الكميات، والأعمال التجارية، والمالية).

– مساعد مدير التكلفة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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