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#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2021/02/11
الساعة 4:17 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:
2 التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول مزايا الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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