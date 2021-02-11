وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي قانوني”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أبريل 2021م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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