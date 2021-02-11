وظائف إدارية شاغرة في مؤسسة البريد السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة البريد السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد السعودي:

وبيّنت المؤسسة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير الحسابات المالية.

– مدير تكامل العمليات والتحسين.

– مدير تنفيذ مبادرات العمليات.

– مدير المعالجة العامة.

التقديم على وظائف مؤسسة البريد السعودي:

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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