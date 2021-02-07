وظائف إدارية شاغرة في مشروع القدية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إشراك أصحاب المصلحة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول عمليات الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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