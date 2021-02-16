وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير سلسلة التوريد المستدامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المشتريات، أو إدارة سلسلة التوريد).

– قائد إدارة المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول برامج الأمن والشراكات الاستراتيجية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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