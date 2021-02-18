وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة العامة للجمارك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير أخصائيين/ المكتب الإقليمي.

– أخصائي أول/ المكتب الإقليمي.

– أخصائي/ المكتب الإقليمي.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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