وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مجموعة خدمات الرحلة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

– مراجع حسابات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات، أو الهندسة، أو القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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