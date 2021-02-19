وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر سروات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت متاجر الشركة العربية المحدودة “سروات سوبر ماركت”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة متاجر سروات:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير فرع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة متاجر سروات:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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