وظائف إدارية وتقنية شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في كل من الجوف والرياض.
تفاصيل الوظائف
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
– صراف فرع الجوف Teller – Aljouf Branch
– مدير علاقات المشتريات Manager Procurement Relationship
– إداري مركز البيانات – دعم المستوى الأول Administrator Data Center First Level Support
– مسؤول أول العمليات الرقمية Senior Officer Digital Operations
– مسؤول أول السياسات والإجراءات JC1533-Senior Officer Policy and Procedures
– مدير إدارة الأداء Manager Performance Management
ومن ضمن الشروط العامة :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
– جميع الوظائف تتطلب خبرة من سنتين فأعلى
– إجادة استخدام برامج الحاسب.
وأوضح البنك السعودي الفرنسي أن التقديم على هذه الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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