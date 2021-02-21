وظائف إدارية وتقنية شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

المواطن - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في كل من الجوف والرياض.

تفاصيل الوظائف

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– صراف فرع الجوف Teller – Aljouf Branch

– مدير علاقات المشتريات Manager Procurement Relationship

– إداري مركز البيانات – دعم المستوى الأول Administrator Data Center First Level Support

– مسؤول أول العمليات الرقمية Senior Officer Digital Operations

– مسؤول أول السياسات والإجراءات JC1533-Senior Officer Policy and Procedures

– مدير إدارة الأداء Manager Performance Management

ومن ضمن الشروط العامة :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

– جميع الوظائف تتطلب خبرة من سنتين فأعلى

– إجادة استخدام برامج الحاسب.

وأوضح البنك السعودي الفرنسي أن التقديم على هذه الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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