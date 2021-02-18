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#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل
للجنسين من السعوديين وغير السعوديين

#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل

2021/02/18
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل مستشفى الملك فيصل
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
2 طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي الحوكمة المؤسسية (الرياض).

– ممثل أول خدمات المرضى المراجعين (الرياض).

– مشرف نظافة (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– مساعد مخازن (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– رئيس تمريض/ جناح التشريفات (المدينة المنورة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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