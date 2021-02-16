وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، وينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التسويق والعلامات التجارية (الرياض).

– رئيس قسم تطوير الأعمال (الرياض).

– مشرف عمليات الإنتاج (جدة).

– ممثل ثالث/ المبيعات الفنية (الرياض).

– مدير إدارة السلامة الصناعية (ينبع).

– منسق الخدمات الإدارية (الجبيل).

– أخصائي التوريد/ المشتريات (الجبيل).

– أخصائي مشتريات المشاريع (جدة).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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