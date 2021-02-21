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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2021/02/21
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر مشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
2 التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الأمن السيبراني.

– مساعد منسق مشروع.

– أخصائي أول الأمن السيبراني.

– مساعد مدير الأمن السيبراني.

– قائد/ كابتن قوارب.

– مدير الإنشاءات.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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