وظائف شاغرة بفروع شركة مازولا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مازولا، المتخصصة بمجال إنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة مازولا:

وبينت شركة مازولا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مندوب مبيعات (عدد 3 وظائف/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

– مدير المشتريات (للسعوديين/ ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة مازولا:

وأوضحت شركة مازولا، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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