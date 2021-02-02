وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي جودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية، إدارة المستشفيات).

– منسق مراجعة الاستخدام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، التمريض)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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