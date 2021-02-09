وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة وتسويق صناديق الأموال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو الاقتصاد، أو المالية، أو الاستثمار)، أو المجالات ذات الصلة.

– مستشار قانوني رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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