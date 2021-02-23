وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الإدارة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– المدير العام/ كبير موظفي الإدارة: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات، أو إدارة الموارد البشرية، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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