وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التسويق الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مسؤول المحتوى الإبداعي: شهادة البكالوريوس في تخصصَي: (التسويق، أو الترجمة).

– مسؤول الحوكمة والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص الإحصاء التطبيقي، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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