وظائف شاغرة في الملاحة الجوية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمن الشبكات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.

– أخصائي سلامة وجودة القطاع (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الإلكترونيات، أو الاتصالات، أو هندسة النظم)، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل مخطط لوجستي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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