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حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

وظائف شاغرة في جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء

2021/02/12
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف شاغرة في جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء جمعية ذوي الإعاقة
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف جمعية ذوي الإعاقة:
2 طريقة التقديم على وظائف جمعية ذوي الإعاقة:

أعلنت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جمعية ذوي الإعاقة:

وبيّنت الجمعية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– سائق نقل خفيف: شهادة الثانوية العامة + رخصة قيادة عمومي.

طريقة التقديم على وظائف جمعية ذوي الإعاقة:

وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2021م.

وظائف جمعية ذوي الإعاقة
وظائف جمعية ذوي الإعاقة
وظائف جمعية ذوي الإعاقة
وظائف جمعية ذوي الإعاقة
وظائف جمعية ذوي الإعاقة
وظائف جمعية ذوي الإعاقة

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