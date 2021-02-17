وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع أحد معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار الخدمة (عدد 3 وظائف).

– مهندس خدمات (عدد وظيفتين).

– مدير ورشة عمل.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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