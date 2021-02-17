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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

2021/02/17
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا شركة الحاج حسين رضا
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا:
2 التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع أحد معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار الخدمة (عدد 3 وظائف).

– مهندس خدمات (عدد وظيفتين).

– مدير ورشة عمل.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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