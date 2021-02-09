وظائف شاغرة في شركة زين للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول عمليات ما قبل البيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مدير أول عمليات الأعمال: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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