وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة عبداللطيف جميل المتحدة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية المعلومات.

– مهندس تخطيط.

– محلل المخاطر والامتثال.

– مدير التسويق.

التقديم على وظائف شركة عبداللطيف جميل المتحدة:

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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