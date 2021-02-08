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#وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر
لحمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه

#وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2021/02/08
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر مشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
2 التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط البيئي وتطوير السياسات: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (التنمية المستدامة، أو إدارة الكربون، أو البيئة، أو علم الأحياء أو العلوم البيئية، أو التخطيط البيئي، أو السياسة، أو التطوير القانوني)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أفلام: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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