وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد وحدة طبية ثالث (الرياض).

– محلل برامج (الرياض).

– أمين مختبر/ خدمات الطوارئ (للرجال/ جدة).

– أمين مختبر/ تخدير (للرجال/ جدة).

– أمين مختبر/ علاج تنفسي (للرجال/ جدة).

– تقني مختبر/ خدمات الطوارئ (للرجال/ جدة).

– تقني مختبر/ علاج تنفسي (للرجال/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 22 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 5 رجب 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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